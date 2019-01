Cartoon Network no transmitirá más capítulos de DB Super hasta nuevo aviso

CIUDAD DE MÉXICO.-Si cuenta con el canal Cartoon Network de televisión de paga, sabrán que desde finales de noviembre de 2018 se dejaron de transmitir capítulos nuevos de Dragon Ball Super en español. Aunque no se aclaró la razón del primer paro, se aludió a un posible mandato de Toei para empatar el final de la serie con la llegada a México y América Latina de la película Dragon Ball Super: Broly.

Si bien se presentó el especial del Ultra Instinto; después de eso se volvieron a repetir episodios; prácticamente se regresó al inicio de la saga del Torneo de la Fuerza. Igualmente no se dieron detalles del por qué de esto; pero debido a las fallas presentadas en el mencionado capítulo doble, es probable que se hayan hecho ajustes al mismo.

Todo indicaba que el 29 de diciembre se presentaría un maratón de 4 horas donde se pasarían varios de los capítulos que faltan, con el fin de retomar la programación normal el 31 y así tener el final de Super al mismo tiempo que el filme de Broly. Sin embargo, una vez más, Cartoon Network anunció que esto no podría ser y que no habrá nuevos episodios hasta nuevo aviso en 2019.

Con esto parece que no será posible tener el estreno de la cinta con el final del programa. Además, como sucedió en anteriores ocasiones, no se sabe por qué se canceló el maratón ni qué sucede con los episodios restantes. Hay que mencionar que de acuerdo con el talento de doblaje, ya se hizo la localización de todos los capítulos, sólo era cuestión de que fueran liberados. De igual manera se señaló que el especial del Ultra Instinto, que fue criticado por sus fallos técnicos, fue doblado sin ningún problema y en ese momento no presentaba desfases de audio o apagones como se vio en la tele.