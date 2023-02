Cartel del Golfo amenaza a Guardias Estatales, retando al Gobierno de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- El Cartel del Golfo en un reto directo al Gobierno de Tamaulipas amenazo de muerte a elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, adjudicándose el asesinato del oficial Manuel Martínez Martínez.

Por medio de la página de Facebook “9mm Libertad cd Victoria” el Cartel del Golfo de las facciones Escorpiones, Alacranes, Espartanos y Ciclones enviaron el narcomensaje, amenazando con asesinar a los integrantes del grupo Fuerza Inmediata de Reacción (FIR) de la Guardia Estatal.

En el narcomensaje el grupo de la delincuencia organizada, generador de violencia en el estado señala “aqui en Tamaulipas mandamos nosotros el Cartel del Golfo” y lo “firman” las principales cuatro facciones del CDG.

“Hay quedo su pinche grupito de Fuerzas Especiales me la pelaron, y ponganse vergas que esto apenas empezo sigan cagando el palo y asi van a quedar como el pendejo ese que se lo cargo la verga, pinches estatales de mierda ya los tengo hubicados en sus domicilios les voy a romper su madre junto con su familia, se metieron con el cartel equivocado piensan que su pinche subsecretario y el joto del director de operaciones los van a salvar” es la amenaza distribuida en redes sociales por medio de “9mm Libertad cd Victoria” en Facebook y Telegrama.

En la misma página de Facebook se señala a Alacrán 245 o El Piedrocho como el responsable del asesinato del elemento de la Fuerza Inmediata de Reacción de la Guardia Estatal, indicando que es “estaka” del Grupo Alacranes del CDG en el poblado Control, Tamaulipas.

Horas después de las amenazas del CDG, que retan al Gobierno de Tamaulipas, por medio de la misma página de Facebook se contestó el narco mensaje por parte de la Guardia Estatal.

“Tu crees que no tenemos la suficiente información de cada lugar donde se reúnen los malandros donde viven quiénes son hasta quienes los protegen por parte de la autoridad, ya se tiene hasta un listado de cada comandante, coordinador, director que los protegen y cuánto dinero reciben no te malviajes CDG no se sientan Intocables tu disque centro de inteligencia CHAPOY en Matamoros todo ch.teado, de la FISCALÍA DEL ESTADO investigadora se quien te apoya tambien de todos los municipios. Ya tenemos nombres y pruebas tarde que temprano caen no ay mal que dure 100 años, también tenemos suficiente información de los demas municipios. Esa historia vieja de yo no molesto a la ciudadanía yo no extorsiono, yo no robo, yo no secuestro ya préndete otra malandrito de 5ta”.

Agentes de la Guardia Estatal señalan que el Cartel del Golfo en un franco reto al Gobierno de Tamaulipas trata de amedrentarlos con amenazas y ataques armados y se teme que las agresiones aumenten.

De enero a la fecha, sicarios del Cártel del Golfo han emboscado a elementos de la Guardia Estatal y del grupo de Fuerza Inmediata de Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, asesinando a dos oficiales, lesionando a cinco, entre ellos el Delegado de la GE de Soto La Marina.