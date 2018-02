Carta dirigida a Trump Jr. dice: “Eres una terrible persona”

NUEVA YORK.- Una carta con un polvo blanco enviada a Donald Trump Jr. a la casa de su suegra en la ciudad de Nueva York tenía escrito el mensaje: “Eres una terrible persona”, dijo el martes un funcionario judicial.

El funcionario no estaba autorizado para dar detalles sobre una investigación en curso que involucra a varias agencias del orden público, por lo que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. La carta fue enviada desde Massachusetts y recibida el lunes. El funcionario agregó que la misiva decía que Trump Jr. estaba recibiendo lo que “merecía”.

La sustancia en la carta resultó ser fécula de maíz.

La esposa de Trump Jr., Vanessa Trump, abrió la carta y momentos después llamó al número de emergencias 911 y dijo que estaba tosiendo y tenía náuseas. Fue hospitalizada por poco tiempo.

Las autoridades investigan si la carta está ligada con otras misivas amenazantes pero inofensivas que se envían a los familiares de Trump desde 2016.