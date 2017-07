Carstens se dice decepcionado por la alta inflación que deja

CIUDAD DE MÉXICO.- Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico), admitió su decepción por la alta inflación que está registrando el país previo a dejar su cargo en diciembre.

“Por supuesto que me habría encantado tener dentro de los registros de mi periodo que hubiésemos consolidado el objetivo de 3 por ciento”, dijo el funcionario en entrevista con Reuters.

Entre las diversas causas que han impactado a la inflación, la cual se encuentra por arriba del 6%, el titular del banco central matizó que la liberación de los precios de las gasolinas podría ser positiva a largo plazo.

“Si no lo tomas en cuenta, porque esto no es un aumento generalizado de los precios, no estamos tan lejos de nuestro objetivo”, señaló el gobernador.