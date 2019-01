Carolina Zepeda vive un nuevo examen

NUEVO LAREDO, TAM.- La futbolista neolaredense Carolina Zepeda vestirá su segunda playera profesional dentro de la Liga MX Femenil, al anunciarse que Xolos de Tijuana adquirió sus servicios para el presente Clausura 2019.

El movimiento fue en compra definitiva, en donde la medio de contención de 25 años de edad llegará a la frontera procedente del Santos Laguna, en donde jugó por un año.

Indicó que la manera en como llegó al cuadro de Xolos fue a través de la misma entrenadora del equipo como es Karla Rossi, en donde la principal meta de la joven futbolista es ganarse un lugar en el once titular.

“Quiero tener el mayor número de juegos posibles y buscar la clasificación a la liguilla, en el quiero mencionar que el camino no ha sido fácil, ya que estoy lejos de mi familia y más porque mi madre falleció, pero se que desde el cielo me esta guiando y me da fuerzas para seguir adelante”, puntualizó.