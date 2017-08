Carmen Salinas se lanza en defensa de Rafa Márquez y Julión

La legisladora priista indicó que conoce personalmente al futbolista y a Julión ni lo conoce, pero no cree que tengan vínculos con el narco.

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a Rafael Márquez y Julión Álvarez como algunos de los implicados en una red de lavado del dinero, Carmen Salinas se lanzó en su defensa.

La diputada priista consideró que a las personas “viciosas” se les nota el vicio, y ya que Rafael Márquez y Julión Álvarez siempre se ven limpios, seguramente no tienen nada qué ver con el narco; además, destacó que a Márquez lo conoce personalmente.

“Mira, tengo el gusto de conocer a Rafa y es un muchacho muy limpio, nunca se le ha visto envuelto en un escándalo, no fuma, no toma, es una gente muy trabajadora, tan así que sigue jugando”, indicó, “entonces por eso me dio mucha tristeza, porque tengo el gusto de conocer a su familia, gente muy honorable, muy tranquila, muy honrada, muy bonita…. y siempre le han pagado millones de dólares, a ver qué necesidad de ese muchacho de tener relación con unos malandrines, con gente sin vergüenza”.

Y aunque la diputada plurinominal, no conoce personalmente a Julión Álvarez, es también una persona “limpia”, consideró.

“Tú te das cuenta cuando hay gente que son gentes viciosas y estas gentes no se les ven esas cosas, y este otro muchachito (Julión) tiene que aclarar, tiene que decir lo que el gana por presentación”, aseveró.

Mientras Salinas opina, Márquez ha perdido varios patrocinios y tuvo que tomar un descanso de su club de futbol, Atlas hasta que aclare el asunto. En tanto, Julión también ha perdido varias presentaciones y se espera que la PGR empiece a investigarlos.