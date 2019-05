Carmen Salinas pide entrega inmediata de medicamentos contra el ‘VHS’

Un mensaje a Andrés Manuel

«Andrés, no te creas todo lo que te dicen, tú eres un buen hombre, bien intencionado, nos conocemos y somos cuates, me has recibido en tu oficina cuando te fui a pedir que me develaras los 6 años de aventurera», dijo.

Por su parte, el presidente de la República y el secretario de Salud, Jorge Alcocer anunciaron que el abasto de antirretrovirales está cubierto en todos los estados del país, además de que hay convenios con 22 estados para la estrategia de compras consolidadas.

