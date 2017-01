Carlos Vives tiene relación especial con México

CIUDAD DE MÉXICO.- La relación que Carlos Vives tiene con México ha ido desde el gusto desde sus abuelos por la música de José Alfredo Jiménez hasta una relación especial del colombiano con la música, el cine y una cultura con la que se identifica de este país.

Por eso califica como “difícil” cuando otra persona (el presidente de Estados Unidos, Donald Trump) ofende a los que quiere.

“Es tratar entender algo que es más loco porque estuvimos cantando Estados Unidos y me decían que hablara en contra de Trump, pero como ciudadano colombiano me queda difícil; si fuera americano me quedaría más fácil decirles que voten…Aproveché la oportunidad para decir que me siento representado por el pueblo mexicano.

“(Él) niega la importancia dentro del desarrollo de una potencia tan grande la fuerza de trabajo del mexicano. La realidad es que hoy dependemos de todo, incluso un país tan grande depende del trabajo de los que aportan para su crecimiento económico, que son las comunidades latinoamericanas y echarlo para atrás es una locura. Todos sus discursos quieren sembrar ese miedo, no sé qué hay detrás de todo eso, no sé si soy justo con el término pero veo la política. El mundo necesita a la gente que quiere trabajar, quienes se levantan pensando que quieren hacerle bien a su gente y hay que seguir trabajando. Valoramos México por su verdad por lo que representa y ha representado”, explicó en conferencia de prensa.