Carlos Villagrán le dirá adiós a ‘Quico’

El comediante informó que se despedirá del personaje que lo llevó a la fama porque ya no tiene la edad para interpretar a un niño.

CIUDAD DE MÉXICO.-El actor Carlos Villagrán informó que le dirá adiós a Quico, personaje que lo llevó a la fama en la década de 1970.

La estrella de televisión detalló que el motivo de esta despedida será por su avanzada edad.

“Por la edad que tengo, no es que no lo pueda hacer, pero como dice Juan Gabriel en una canción: Dios perdona pero el tiempo no”, dijo en una entrevista para el programa Hoy.

El actor detalló que su “peor enemigo” es él mismo, pues en la televisión interpreta a un personaje mucho más joven que él.

“Mi peor enemigo es un niño que sale de televisión, que soy yo mismo, con 48 años menos, sí hay una diferencia entre ese niño que empezó al presente que tienen aquí con 74 años”, concluyó.