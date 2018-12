Carlos Vela, el más valioso para Los Ángeles FC

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo de Los Ángeles FC, de la Major League Soccer de los Estados Unidos, anunció este martes al delantero mexicano Carlos Vela como el jugador más valioso de la plantilla en su primera temporada, dentro del máximo circuito del futbol en la unión americana.

La página oficial del “ejército negro y dorado” publicó que, la afición californiana eligió al “bombardero” como el jugador más destacado del equipo en la temporada, que curiosamente marcó el debut de la franquicia y del mismo Carlos Vela en la MLS.

Con 14 anotaciones y 13 asistencias Vela se convirtió en el líder a la ofensiva de Los Ángeles FC, ayudando a que el equipo dejara buenas sensaciones clasificando a los playoffs de la liga a costa de su rival de ciudad, el Galaxy.

Aunque se ausentó por un mes de la MLS, debido a que jugó con la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018, Vela alcanzó a formar parte en seis ocasiones del equipo ideal de la liga de los Estados Unidos, donde se espera que en el 2019 siga mostrando su calidad y elevando al LA FC a alturas insospechadas.

As voted on by the squad. 💪#LAFC’s 2018 MVP: @11carlosV

