Carlos Tévez sería refuerzo de Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tigres volverían a reventar el mercado de fichajes, pues desde Sudamérica llega el rumor acerca de que el internacional argentino Carlos Tévez podría vincularse con la institución regia, tal y como comentó Sebastian Panucci, uno de sus representantes.

“Si hubo acercamientos con el empresario de Tigres de México y Carlos está analizando la propuesta, sobre todo por la posibilidad del Mundial de Clubes”, comentó el agente a la cadena Fox Sports.

Aunque en días pasados se manejó la posibilidad de que el ‘Apache’ ficharía con Gallos de Querétaro, Jaime Ordiales, directivo de dicho club, desmintió la información: “No, no es cierto que vaya a llegar. Nos lo ofrecieron, pero no hay nada en particular. Nunca hubo negociaciones”.

Sin embargo, para que el traspaso con los felinos llegue a buen puerto, Tévez tendrá que solventar la situación contractual con el Shanghai Shenhua de China, donde aun tiene un año más de contrato.

Aunque en el pasado se especuló que Boca Juniors repatriaría a Carlos de nueva cuenta, el presidente Xeneize, Daniel Angelicci, prácticamente descartó la chance debido al alto sueldo del ofensivo de 33 años, quien presume de haber militado en escuadras de la talla del Manchester United, Juventus y Manchester City.