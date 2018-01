Carlos Salinas de Gortari quiere protagonismo; es un fanfarrón, dice AMLO

CINTALAPA.- Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari quiere protagonismo en el proceso electoral y por eso lanzó una batería de preguntas para los electores mexicanos, a través de una publicación en el diario español “El País”.

En entrevista después de un evento en el Deportivo Manuel Velasco Siles, el tabasqueño afirmó que el ex presidente Salinas de Gortari es el jefe de la mafia del poder y un fanfarrón.

Al ser cuestionado sobre si el ex mandatario priísta quiere protagonismo con la publicación de 45 preguntas hacia los aspirantes presidenciales, López Obrador contestó: “Sí (quiere protagonismo), siempre le ha gustado eso, es el jefe de la mafia del poder y lo presume, es fanfarrón”.

Sin embargo, prefirió no responder las preguntas ya que -dijo- no quiere engancharse con el tema porque esa publicación se olvidará mañana.

Sin titubeos, aseguró que es el único que puede acabar con la corrupción en México, porque no ha participado en componendas, ni en asociaciones delictuosas.

“Nosotros somos los únicos, ojalá y no se vaya a mal interpretar, somos los únicos que podemos acabar con la corrupción en México, así de claro. No es que estemos pensando en el necesariato, o que somos insustituibles, es que tenemos autoridad moral para acabar con la corrupción porque no somos corruptos, no hemos participado en componendas, no pertenecemos a la mafia del poder, no hemos estado en la asociación delictuosa”, dijo.