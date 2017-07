Carlos Rivera, le cantó a Cynthia Rodríguez durante su concierto en Zapopan

El cantante se presentó el sábado por la noche en el Auditorio Telmex y estuvo Cynthia Rodríguez, quien reafirmó que no hay planes de boda.

GUADALAJARA.- Carlos Rivera lleva más de 70 conciertos por México, Sudamérica y España con su Yo Creo Tour y aunque ya está pensando en el nuevo disco disfruta la buena respuesta que ha tenido en los conciertos.

Este sábado se presentó en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde agotó boletaje.

Carlos Rivera tuvo un show especial, en el que lo acompañaron amigos y su novia Cynthia Rodríguez que cuando está con el cantante prefiere tener un perfil bajo para no llamar la atención.

El cantante ofreció un espectáculo de más de dos horas en el que dio un repaso de sus éxitos.

“70 conciertos son los que llevamos. Me gusta ese olor a tierra mojada. Esta noche soy tuyo, doy para ti… Gracias a ti Guadalajara. Siempre me dejas sin palabras”.

“La vida no sido fácil y ha estado llena de aprendizajes y por eso hemos hecho más de 70 conciertos. Esta es la tercera vez en Guadalajara en un solo año. Ya voy por el cuarto Auditorio Nacional y creo -a veces- que no me lo puedo creer, pero ésto es una cosa de Dios”, agregó.

La que estuvo entre público y convivió con las riveristas fue Cynthia Rodríguez, la cantante y novia del intérprete, quien aprovechó el día de descanso de Las Malcriadas de TV Azteca para asistir al concierto de Carlos Rivera.

“Estamos grabando de lunes a viernes, así que normalmente me queda el fin de semana para descansar y seguir con mi espectáculo. Estoy enamorada, feliz y contenta pero sin planes de boda, cada quien esta al 100 en su carrera, quizá más adelante pero ya veremos”.

Hay que recordar que Carlos y Cynthia forman parte de la cuarta generación de La Academia, y la también actriz señaló que no se ha planeado un reencuentro.

“No lo creo, ni siquiera se ha platicado. Creo que eso del reencuentro sólo es para la primera generación. Me encanta que lo hayan hecho, pero con nosotros no hay plan para hacer algo especial para la cuarta generación”.

Orgulloso de La Academia

Durante la velada. Carlos Rivera mantuvo un contacto directo con los asistentes e incluso subió a una fan para cantarle y hacerla su princesa de la noche.

También aprovechó para aclarar un tema sobre La Academia.

“Hace tres días cumplí trece años desde que salí de La Academia. Aunque muchos dicen que se me olvida siempre lo tengo presente, porque mucha gente me sigue desde ahí y siempre lo agradeceré”.