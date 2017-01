Carlos Rivera desmiente matrimonio con Cynthia Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado mes de marzo, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera hicieron pública mediante sus redes sociales su relación sentimental, por lo que hace unos días se difundió que la pareja iba a contraer matrimonio, luego de unas supuestas declaraciones de la cantante al programa radiofónico Fórmula Espectacular, en las que aseguró que contraerían matrimonio este año.

Sin embargo, es probable que este gran sueño para la pareja no llegue a realizarse. En entrevista a Publimetro, el intérprete de “Sólo tú” declaró cómo se siente al lado de su pareja, y sus próximos planes laborales.

“No, no,no, no me voy a casar, eso no es cierto, es mentira, no se de donde salió porque no existe, es mentira… luego cambian las cosas. Ella (Cynthia) no declaró eso”, dijo Rivera entre risas.

En el plano laboral, el cantante inició sus shows en el palenque de la Feria de León y adelantó que el 17 de marzo lanzará una edición especial del disco.

“Sale una edición especial el 17 de marzo con tres temas nuevos, uno de ellos de Gian Marco que se llama Lo digo que es bastante movido más un DVD con 8 temas en acústico. Además el tema Como pagarte es disco de oro digital por las altas ventas y descargas”.

Añadió que está cerca de muchos compositores que admira para su próximo disco.

“Estoy tratando de rodearme de muchos autores que admiro, aunque falte mucho para el disco nuevo, pero me estoy juntando con Mario Domm, entre otros”.

El año pasado, Carlos Rivera hizo 45 conciertos y planea llegar a nuevos países en 2017.

“En 2016 hicimos dos giras en España, 3 en Argentina y uno en Chile. Para 2017 planeamos viajar a Estados Unidos, volveremos a Argentina, España, donde haré el Palacio de Deportes de Madrid el 2 de septiembre. Vamos a ir a nuevos países como Colombia, Perú y Ecuador”, finalizó.

La historia de amor de Carlos y Cynthia comenzó en 2015, cuando fueron vistos muy acaramelados, sin embargo, los dos se negaron a hablar de la situación. Incluso ella afirmó que sólo eran amigos.

Fuente: Publimetro