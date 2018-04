Carlos “Gullit” Peña podría ser dado de baja del Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos “Gullit” Peña sería dado de baja de Cruz Azul debido a un escándalo que protagonizó en el hotel de concentración de los cementeros.

Según informaciones dadas a conocer por empleados del establecimiento, el “Gullit”, la noche del miércoles comenzó a beber en el restaurante del hotel Royal Pedregal junto con dos jovencitas, entrada la noche el futbolista en evidente estado de ebriedad se orinó en una de las fuentes del establecimiento y se desmayó.

Personal del hotel avisó a la directiva de Cruz Azul y el jugador fue llevado a su habitación donde hubo otro escándalo protagonizado por las acompañantes que tuvieron que ser retiradas con ayuda de la policía.

La directiva del equipo no se ha manifestado abiertamente, pero ha trascendido que Peña será dado de baja, su vínculo con Cruz Azul de seis meses más de préstamo vía el Rangers de Escocia será rescindido, pero también que se harán cargo de su rehabilitación.

Después de su salida del León en el 2015, la carrera de Peña ha estado envuelta en escándalos extra cancha. Cuando fue presentado como nuevo refuerzo de Cruz Azul, Eduardo de la Torre, director deportivo, advirtió que no se le juzgaría por sus errores del pasado pero no se le tolerarían más.

Pedro Caixinha, técnico cementero y responsable del fichaje del “Gullit” advirtió hace unos días su decepción por el nivel del futbolista, “le he dado mucho a Carlos y él no me lo ha retribuido”, dijo el portugués.

En el actual torneo, Peña ha jugado ocho partidos, sólo dos como titular, acumulando 224 minutos, sin goles y sin asistencias.