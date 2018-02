Carlos Aguiar asume como arzobispo primado de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El papa Francisco lo nombró sucesor de Norberto Rivera. La ceremonia de asunción se realizará en la Catedral Metropolitana.

Este lunes, monseñor Carlos Aguiar Retes —hasta este domingo, todavía arzobispo de la Arquidiócesis de Tlalnepantla—, se convierte en el trigésimo sexto sucesor de Fray Juan de Zumárraga y custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac.

A partir de este día, monseñor Aguiar Retes sustituye al cardenal Norberto Rivera Carrera, tras poco más de 22 años de gobierno pastoral, luego de que por edad —al cumplir 75 años—, como lo establece el derecho canónico, presentó su renuncia al papa Francisco en junio del año pasado, misma que le fue aceptada y en diciembre pasado, el Sumo Pontífice designó como sucesor al arzobispo de Tlalnepantla.

Veintidós años pasaron en nuestro país, desde que el cardenal Norberto Rivera Carrera, sucedió a monseñor Ernesto Corripio Ahumada, como Arzobispo Primado de México y hoy, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se “viste de manteles largos”, motivo por el cual fue cerrada el pasado sábado, para labores de limpieza y arreglar los últimos detalles para el magno evento.

En la Catedral metropolitana, corresponderá al representante de El Vaticano en nuestro país, y sexto nuncio apostólico, Franco Coppola dar lectura a la bula del nombramiento de monseñor Carlos Aguiar Retes -documento suscrito por el Papa Francisco- , como nuevo Arzobispo Primado de México.

Con base en información de la Arquidiócesis de México, en esta ceremonia luego de una minuciosa revisión, autoridades de Sitios y Monumentos autorizaron tocar siete campanas —de las 35 que tiene—, de la Catedral metropolitana —cada una de ellas de una tonelada de peso, cuyo sonido no se había vuelto a escuchar desde el sismo del pasado 19 de septiembre—, se estima contar con la asistencia de obispos, arzobispos, así como la presencia de cardenales de España, Estados Unidos, y Centroamérica.

Más, tarde, acudirá a la Basílica de Guadalupe, en donde recibirá el báculo de Pastor, al pie de la imagen de la Virgen de Guadalupe. En este caso, la dirección de Ecumenismo de la Arquidiócesis Primada de México en coordinación con autoridades de la Basílica invitaron a los Integrantes del Consejo Ecuménico de México, representantes de otras iglesias y religiones, como: judíos, budistas, hinduistas y musulmanes, además de quienes integran el Consejo Ecuménico de México, es decir, cristianos ortodoxos de distintas iglesias, evangélicos, anglicanos, metodistas, además de los representantes de las iglesias orientales maronita y Greco-melquita, de modo que entre los asistentes habrá obispos y arzobispos de diferentes credos, informó la Arquidiócesis de México.

PIDE SABIDURÍA Y CAMBIA DE SEDE.El pasado sábado, el cardenal Aguiar Retes, en el marco de la peregrinación anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla a la Basílica de Guadalupe, durante su homilía pidió “sabiduría para gobernar la Arquidiócesis Primada de México”.

Durante su homilía, evocó el pasaje bíblico del Rey Salomón, y resaltó que si revisamos lo que habitualmente se pide a Dios “encontraremos que somos un tanto egoístas”, al pedir por uno mismo, lo que nos preocupa, lo que nos atañe directamente “sin levantar la vista más allá de lo que tenemos alrededor de nuestra cotidianidad. Salomón levanto la vista y se preguntó: ¿Quién será capaz de gobernar ese pueblo tuyo tan grande?

“Por eso, Yo hoy le pido al Señor, abro mi corazón y le digo a María de Guadalupe: que me ayude a gobernar esta nueva Arquidiócesis que me ha encomendado, donde ella está en el centro de la vida y de la identidad del pueblo de México”, señaló el todavía pastor de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, durante los últimos nueve años.

En este sentido, al concluir la ceremonia religiosa, el cardenal Aguiar Retes anunció que a partir del próximo domingo 11 de febrero, él celebrará la tradicional homilía dominical, pero en lugar de hacerlo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, lo hará en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.

LOS FIELES EN LA CIUDAD. Y es que el reto para el nuevo Arzobispo Primado de México, no es menor si se toma en cuenta que en la ciudad de México, la Arquidiócesis Primada, es la segunda diócesis más poblada del mundo y con más católicos; al concentrar a los más de 8 millones de fieles, en donde los matrimonios entre personas del mismo sexo y el aborto son legales, aspectos, ambos, con los que la iglesia católica, no está del todo de acuerdo. En el primero de los casos, la posición es de respeto a ese tipo de uniones, aunque no se aprueba ni el matrimonio, ni que puedan adoptar hijos, y en el segundo caso, la iglesia no está a favor de la interrupción del embarazo.

Desde los años ochenta, la arquidiócesis está organizada en ocho vicarías episcopales con un obispo auxiliar a la cabeza, 52 decanatos y más de 460 parroquias.

Asimismo, el nuevo Arzobispo Primado de México, deberá estar al pendiente de 1,875 sacerdotes, de tres seminarios con más de 150 alumnos, así como de la Universidad Pontificia, de la Universidad de Lumen Gentium y de 212 instituciones de vida consagrada, además de la Catedral Metropolitana, la Basílica de Guadalupe –que cada año, recibe más de 20 millones de visitantes, mientras los recintos religiosos en Roma, reciben 18 millones 500 mil turistas religiosos.

Además de ser custodio del ayate de San Juan Diego, de la Basílica de Guadalupe, en su territorio también se encuentra la Secretaría de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), y las casas provinciales de la gran mayoría de las congregaciones religiosas masculinas y femeninas con presencia en el país.

LOS RETOS POLÍTICOS. Cabe recordar que el 11 de diciembre de 2017, -tan sólo cuatro días después la designación Papal-, monseñor Carlos Aguiar Retes, ofreció su primera conferencia de prensa, en diciembre pasado, cuando anunció su disposición de reunirse con los candidatos de todos los partidos políticos de cara a los comicios de julio próximo, y “estar siempre abierto a recibirlos y buscar las sinergias que podemos hacer”, tal como lo hizo en Texcoco, dijo, en donde le tocaron cuatro gobiernos perredistas, y lo mismo ha hecho, en Tlalnepantla con el PRI, el PAN “y lo haré también en la ciudad de México”.

Recalcó que la iglesia tiene influencia, no a partir de sus pastores, “sino de los católicos votantes y es la toma de conciencia, que haya voto razonado, lo que más nos conviene y no nos dejemos llevar por un primer impulso. Ver los proyectos que más convienen a la sociedad”.