Cardi B, J. Lo y homenaje a Aretha esta noche en Premios MTV

NUEVA YORK .- Cardi B hará su primera aparición pública como mamá en los Premios MTV a los Videos Musicales y puede que valga la pena: la artista se perfila como la gran ganadora de la noche.

La rapera es la principal contendiente de este año, con 10 nominaciones. Abrirá el espectáculo del lunes, que comienza a las 9 p.m. hora del este (0200 GMT del martes) en el Radio City Music Hall en Nueva York.

Cardi B, quien dio a luz a Kulture Kiari Cephus el mes pasado, compite por el premio al video del año con “Finesse”, su colaboración con Bruno Mars. El video del tema, inspirado en la serie de comedia de los 90 “In Living Color”, se medirá por otros cuatro honores.

Por el máximo galardón, Cardi B y Mars compiten con Childish Gambino por “This Is America”, Drake por “God’s Plan”, Beyonce y Jay-Z por “Apes–t”, Camila Cabello por “Havana” y Ariana Grande por “No Tears Left to Cry”.

La mayoría de los nominados principales — incluidos Drake, Beyonce, Jay-Z, Mars y Gambino — no asistirán a la ceremonia.

Grande, quien lanzó un nuevo álbum la semana pasada, también tiene previsto actuar, al igual que Travis Scott, Nicki Minaj, Shawn Mendes, los Backstreet Boys, Post Malone, Panic! At the Disco, Logic y Ryan Tedder.

Jennifer López recibirá el Premio Michael Jackson Video Vanguard a la trayectoria y subirá a cantar al escenario.

La estrella puertorriqueña compite en una nueva categoría de música latina por “Dinero”, junto a Cardi B y DJ Khaled, con Luis Fonsi y Demi Lovato por “Échame la culpa”; Daddy Yankee, por “Dura”; Maluma por “Felices los 4” y junto a Shakira por “Chantaje”; y J Balvin y Willy William por “Mi gente”.

MTV también planea honrar a Aretha Franklin, quien murió la semana pasada de cáncer pancreático a los 76 años.

Entre los más nominados, Beyonce y Jay-Z le siguen a Cardi B con ocho candidaturas por “Apesh–t”, filmado en el museo del Louvre en París. “This Is America” de Gambino, que aborda el racismo y la violencia armada en Estados Unidos, cuenta con siete postulaciones, al igual que Drake, quien donó un millón de dólares a residentes de Miami en su video de “God’s Plan”.

Mars, con seis menciones, compite por el premio al artista del año con Cardi B, Drake, Post Malone, Cabello y Grande.

Taylor Swift no figuró en las categorías principales pero sí recibió tres nominaciones en apartados técnicos: su éxito No. 1 “Look What You Made Me Do” compite por mejor dirección de arte, efectos visuales y edición.

Las otras nominaciones de Cardi B incluyen mejor artista nuevo y mejor video de hip hop por “Bartier Cardi”.

Entre otros con múltiples menciones están SZA, Ed Sheeran, Janelle Monae, Khalid, Alessia Cara y Dua Lipa.

Avicii, fallecido el pasado abril, recibió dos nominaciones: mejor video dance y mejores efectos visuales, por “Lonely Together” con Rita Ora.