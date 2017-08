Cárdenas, legisladores y dirigentes llaman a Videgaray ‘lacayo de EU’

CIUDAD DE MÉXICO.- La postura del gobierno mexicano respecto de la situación en Venezuela, en voz del canciller Luis Videgaray, generó rechazo entre actores de la política nacional como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien consideró que es una actitud ‘‘muy abyecta’’.

Recordó que cuando el gobierno mexicano decidió congelar cuentas de 13 ciudadanos del país sudamericano, en seguimiento a las políticas del presidente Donald Trump, cuestionó la ‘‘actitud muy abyecta del gobierno cuando aquí no existía ningún indicio, al menos eso es lo que ha declarado Hacienda, de que tuvieran algo que ver’’. La actitud del Ejecutivo debería ser de dignidad y de no meterse en lo que no saben, simplemente.

Por su parte, el senador Manuel Bartlett (PT) opinó a su vez que el secretario Videgaray ‘‘es un lacayo de Estados Unidos’’. Sólo así se entiende su postura respecto de Venezuela, cuando ‘‘aquí estamos sumidos en la corrupción’’.

Más bien, dijo, el canciller tendría que explicar ‘‘por qué le llevó a ese pícaro de Emilio Lozoya al Presidente Enrique Peña Nieto. Mejor que se preocupe de sus recomendados’’, expresó.

A su vez, la senadora por Morena Layda Sansores, recomendó a Videgaray que ‘‘mejor se concentre’’ en los problemas que tenemos en México y deje que los países resuelvan los suyos. ‘‘Tenemos que ser respetuosos de la soberanía de las naciones porque no nos gustaría que aquí hubiera intervención de ningún país, por más poderoso que sea’’, apuntó.

El dirigente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, también se refirió al cuestionamiento de Videgaray hacia la democracia venezolana y el llamado que hizo a América Latina a que alce la voz cuando ella se ve amenazada. ‘‘El buen juez por su casa empieza’’, opinó.

“Lo que pasa en Venezuela es inaceptable, pero así como se señala fuera del país hay que ser igualmente críticos a los problemas de falta de democracia que vivimos en México’’, dijo.

Ejemplificó con las elecciones del estado de México y de Coahuila, ‘‘en donde los Moreira utilizan de manera facciosa las instituciones del estado, donde siembran evidencia falsa, en donde están haciendo todo lo posible por conservar el poder para no terminar en la cárcel’’.