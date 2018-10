Caravana condiciona plan de Peña; quiere diálogo en CdMx

Los migrantes reconocieron que el programa que propuso el Presidente es un avance, pero dijeron que la regularización no debe limitarse a Chiapas y Oaxaca; quieren diálogo directo con Peña y AMLO en la CdMx.

CIUDAD DE MÉXICO.-La caravana de migrantes reconoció que es un avance la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, pidieron entablar diálogo directo con el Ejecutivo y con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero además, no limitar la regularización al territorio de Chiapas y Oaxaca.

​​El director de la organización Pueblo sin Fronteras, Irineo Mújica, mencionó que sería un desastre humanitario peor concentrar a la población en dichos estados, pues no existen tampoco condiciones de desarrollo económico.

Por tanto, la caravana seguirá su camino.

“Necesita más trabajo necesita sentarnos a dialogar con el nuevo gobierno, con los migrantes, con ellos mismos, porque después de todo es un comienzo, pero hubo un rechazo así como está no va. Aceptan los papeles y el trabajo pero en las condiciones en sentarnos y queremos solución que no sea para esta caravana y que no tenga la retención de estar en albergues, de estar en Chiapas y Oaxaca”, dijo.

Por tanto, confirmó que la caravana seguirá adelante mañana con el mismo plan de llegar al municipio de San Pedro Tapanatepec.

Explicó que la caravana tiene el objetivo de llegar a la Ciudad de México y aseguró que el recorrido será a través del estado de Oaxaca para evitar la inseguridad en Veracruz.

Sin embargo, dejó en claro que cada una de las personas que vienen en la caravana será libre de decidir si acepta las condiciones del gobierno mexicano o continúa su camino a la Ciudad de México.