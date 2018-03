Caracas sufre por los apagones constantes

Los laboratorios especializados para garantizar el mantenimiento preventivo del complejo sistema eléctrico no están operando por falta de insumos o equipos averiados. [Agencias]

Los laboratorios especializados para garantizar el mantenimiento preventivo del complejo sistema eléctrico no están operando por falta de insumos o equipos averiados. [Agencias]

CARACAS.- Cada vez son más recurrentes los apagones y las fluctuaciones de voltaje en Caracas, Venezuela. En lo que va de 2018, han ocurrido más de 116 averías, lo que ha ocasionado que la calidad de vida en dicha ciudad se vaya deteriorando irremediablemente.

“Tengo a mi mamá con cáncer, no tengo nevera donde guardar la comida y las medicinas que debe tomar. Tengo dos hijos a los que no les puedo preparar el biberón porque no puedo encender la licuadora. Y tampoco tenemos plata para comprar velas y hielo todos los días. Esto es demasiado difícil, de verdad”, señaló Deisy Marín, quien vive en un departamento de Las Minas, y que salió a protestar por los siete días que lleva su comunidad sin energía eléctrica.

Arreglar dicha falla eléctrica les costaría a las familias de la zona unos 400 millones de bolívares, unos mil 800 dólares, para comprar un transformador que los abastezca de electricidad.

Lo anterior se debe a la falta de mantenimiento de la red eléctrica, ocasionada por falta de recursos y de personal, así como la disminución de la generación eléctrica por la falta de inversión, mala gestión y así como la corrupción en la empresa estatal Corpoelec.

“Caracas ya no está blindada, el sistema está colapsado y el gobierno se protege con la tesis del sabotaje. Al ciudadano lo único que le queda es salir corriendo a desenchufar sus equipos, para salvarlos de los cambios de intensidad en la corriente, porque aunque existe una Ley del Servicio Eléctrico que nos permite fiscalizar el servicio y exigir indemnizaciones, este gobierno no responde”, declaró Aixa López, presidenta del Comité Víctimas de los Apagones.

En 2017, 17 mil trabajadores de Corpoelec, empresa estatal de electricidad, renunciaron a su puestos de trabajo debido a que no tienen los recursos para llevar a cabo sus labores, tales como la indumentaria adecuada para trabajar y protección ante accidentes.

Además, los laboratorios especializados para garantizar el mantenimiento preventivo del complejo sistema eléctrico no están operando por falta de insumos o equipos averiados.

Aunque hay 3 mil 900 megavatios para atender la región central de Venezuela solo se logra generar un tercio de la capacidad debido a que hay unidades dañadas o sin combustible en el caso de las plantas termoeléctricas.

“Se ha desprofesionalizado la empresa y los empleados que quedan trabajan horas extras sin días de descanso. No tenemos suficientes vehículos para atender las averías y a veces no hay ni 20 metros de cable una reparación de rutina”, señaló un dirigente gremial que pidió mantener en resguardo su identidad por miedo a represalias del gobierno de Nicolás Maduro, quien ha encarcelado a sindicalistas por denunciar este tipo de situaciones.

Apenas esta semana se derivaron en graves fallos que dejaron sin electricidad al Aeropuerto Internacional ‘Simón Bolívar’ así como la interrupción del Metro en Caracas.