Captan la intensidad de ‘Harvey’ desde el espacio

CIUDAD DE MÉXICO.- La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como NASA, compartió, a través de redes sociales, imágenes del huracán Harvey tomadas desde la Estación Espacial Internacional (ISS).

Harvey se aproxima a la costa de Texas con poderosos vientos sostenidos de 110 millas por hora (175 km/h) y está a punto de convertirse en un huracán de categoría mayor, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

En su boletín de las 12:00 GMT de hoy, el NHC indicó que Harvey se ubicaba a unas 140 millas (225 kilómetros) al sureste de Corpus Christi, ciudad con unos 325 mil habitantes en la costa central de Texas, y a 145 millas (235 kilómetros) al sursureste de Port Oconnor, también en Texas.

As #HurricaneHarvey keeps strengthening, @NASAEarth satellites watch the storm’s rainfall, cloud heights & temps: https://t.co/WjItM6gsxP pic.twitter.com/BlP1YEo4ur

Harvey avanzaba en dirección noroeste con una velocidad de traslación de 10 millas por hora (17 km/h). Según un probable patrón de trayectoria, “tocará tierra en el medio de la costa de Texas esa noche o en la madrugada del sábado”, para luego “serpentear” por el interior durante todo el fin de semana.

Los meteorólogos del NHC prevén inundaciones “devastadoras” con riesgo mortal provocadas por las fuertes lluvias y la marejada ciclónica.

Se espera que Harvey siga fortaleciéndose en las próximas horas y que llegue como huracán de categoría mayor (3, 4 o 5) a la costa de Texas, donde afectará a millones de personas.

Cameras on the @Space_Station captured new views of #HurricaneHarvey from 250 miles up. Watch: https://t.co/WP3jEwkl0F pic.twitter.com/gy5K59NAFg

— NASA (@NASA) 25 de agosto de 2017