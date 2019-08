Captan borracha a Taylor Swift en una fiesta por las nominaciones de los VMA

La intérprete de ‘Me!’ se encontraba en Los Ángeles, California, el sábado pasado junto a sus amigos, como Hayley Kiyoko y A´keira Davenport.

Lavern Cox -personaje de ‘Orange is The New Black’ y otra de las invitadas al festejo-, fue quien subió a su cuenta de Instagram uno video que nos deja ver a Swift como pocas veces.

En él se puede ver a Taylor hacer un ‘lyp sinc’ de su propia canción ‘You Need To Calm Down’ mientras baila.

El video causó sensación en redes sociales y se hizo viral el #DrunkTaylor (Taylor borracha), con el cual varios usuarios se burlaron de ella.

Swift lo tomó a broma e incluso subió una foto usando ese hashtag. “Hice una fiesta para celebrar con quienes hicieron posibles Me! y YNTCD. La pasamos muy bien. Y ahora ‘Drunk Taylor’ es trending. ¡Salud!”