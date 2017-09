Captan asombrosas fotos del ojo del huracán José desde el espacio

CIUDAD DE MÉXICO.- El astronauta de la NASA, Randy Bresnik, que actualmente se encuentra en la Estación Espacial Internacional (EEI), ha captado impresionantes imágenes del ojo del huracán José desde aproximadamente 400 kilómetros sobre la Tierra.

Bresnik ha compartido las imágenes a través de su cuenta de Twitter, donde se puede apreciar claramente el ojo de José y el gigantesco remolino que lleva consigo hacia el continente americano.

A walk inside the Eye of #Jose. Just amazing to see through the eye to the surface! pic.twitter.com/5IwlKLOWfN — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 11 de septiembre de 2017

El astronauta además ha publicado dos fotografías, en las que compara el tamaño del huracán Irma respecto a José, siendo la primera mucho más grande.

Bresnik también ha seguido el progreso de los huracanes Harvey e Irma y las consecuencias que estos fenómenos dejaron a su paso por el Caribe.

Según pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC, por sus siglas en inglés), José podría seguir una trayectoria circular sobre el Atlántico, para luego dirigirse posiblemente a las Bahamas y al estado estadounidense de Florida, a donde llegaría este sábado.

Fuente: RT