Captan a Mufasa y Simba en la vida real.

View this post on Instagram

In the memory of all the Cecil of earth, whether 4 or 2 legged, victims of human stupidity. May this sad story raise enough awareness for banning selfishness hunting. En mémoire de tous les Cecil de la terre, qu’ils aient 4 ou 2 pattes, victimes de la stupidité humaine. Puisse cette triste histoire faire suffisamment réagir pour que soit bannie une chasse égoïste. #animallovers #animalphotography #wildlife #wildphotography #wildphoto #amazinganimals #animal #wildernessphotography #greatphotos #nature #naturelovers #wildlifephotography #canonphotography #canon_photos #overshoot #stopwildlifecrime #bantrophy #bantrophyhunting #lions #worldlionday #savethelions #worldlionday #kenya #cecil