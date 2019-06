Captan a Lady Gaga saliendo de casa de Bradley Cooper

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la polémica entrega de los Oscar, los rumores sobre los problemas en la relación entre Bradley Cooper e Irina Shayk crecían cada vez más y finalmente, luego de cuatro años juntos decidieron separarse de manera definitiva.

Como era de esperarse, la ex pareja de famosos no se ha pronunciado al respecto. Lo único que sabemos es que se encuentran resolviendo la custodia de su pequeña hija Lea Seine y que tras la ruptura, Irina Shayk fue captada abandonando la casa con una gran maleta.

Lo curioso es que Lady Gaga fue fotografiada exactamente en el mismo lugar y ahora las imágenes le están dando vuelta a las redes sociales.

Sí, hasta aquí todo muy sospechoso, pero no te dejes engañar, las fotos que circulan no son recientes, sino que fueron tomadas en 2016, mientras Gaga y Cooper grababan juntos Nace una estrella.

