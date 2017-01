Captan a Diego Luna besando a Suki Waterhouse

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Diego Luna fue captado en actitud muy cariñosa con la modelo británica Suki Waterhouse, en Tulum.

La página web “TMZ” publica imágenes del protagonista de “Rogue One” tomando de la mano y besando a Suki.

Hasta ahora no se sabe el estatus de su relación y no se les había captado juntos.

Suki Waterhouse mantuvo un romance con el actor Bradley Cooper, quien ahora espera un hijo con la modelo rusa Irina Shayk.

Diego Luna tiene dos hijos con la actriz Camila Sodi.

En la más reciente entrega de los Globos de Oro, Diego Luna presentó uno de los premios y habló en español en la ceremonia.

Suki Waterhouse Gets Handsy With ‘Rogue One’ Star Diego Luna in Mexico (PHOTOS) https://t.co/af1mDZwJga

— TMZ (@TMZ) 16 de enero de 2017