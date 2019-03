“Captain Marvel” recauda 455 millones de dólares en estreno

NUEVA YORK.- “Captain Marvel”, la primera película de Marvel Studios con una mujer de superhéroe, se estrenó con un estimado de 153 millones de dólares en Estados Unidos y 455 millones de dólares a nivel mundial, según cálculos de los estudios divulgados el domingo.

El resultado está al nivel de las mejores expectativas del filme y se posiciona como uno de los estrenos de personaje más exitosos de Marvel. Sólo las películas de la serie “The Avengers”, “Black Panther”, ”Captain America: Civil War” e “Iron Man 3” tuvieron mejores debuts.

El lanzamiento de Disney con Brie Larson en el papel protagónico también logró ser el sexto mejor estreno a nivel mundial.

Sin duda ha sido el mejor fin de semana para cualquier película de 2019. Hasta el 3 de marzo, la venta de boletos había bajado 26%, según Comscore.

La película más taquillera de la semana pasada, “How to Train Your Dragon: The Hidden World”, cayó a un lejano segundo lugar en su tercera semana de debut con 14,7 millones de dólares.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles, también se incluyen las cifras más recientes a nivel internacional en esos mismos días.

1. “Captain Marvel”, 153 millones de dólares (302 millones a nivel internacional)

2. “How to Train Your Dragon: The Hidden World”, 14,7 millones (21,7 millones internacional)

3. “A Madea Family Funeral”, 12,1 millones.

4. “Lego Movie 2: The Second Part”, 3,8 millón (3,9 millones internacional).

5. “Alita: Battle Angel”, 3,2 millones (11,6 millones internacional).

6. “Green Book”, 2,5 millones (28,3 millones internacional).

7. “Isn’t it Romantic”, 2,4 millones.

8. “Fighting With My Family”, 2,2 millones (1,5 millones internacional).

9. “Greta”, 2,2 millones.

10. “Apollo 11”, 1,3 ,millones.