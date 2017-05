Capitán de “Tri” playero reconoce que estuvieron lejos de sus metas

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángel Rodríguez, capitán de la selección mexicana de futbol de playa, aceptó que se quedaron lejos de sus objetivos al ser eliminados en la primera ronda de la Copa del Mundo de la categoría Bahamas 2017.

“Uno llega con todas las esperanzas de hacer un gran mundial y no hay tranquilidad al irte tan pronto. Di lo máximo, en ese aspecto estoy satisfecho porque sé que me brindé en la cancha, pero los objetivos grupales no se cumplen y es bastante difícil marcharte feliz así”, declaró.

“Nuestra mira estaba en acceder a la siguiente fase y los primeros resultados nos dejan fuera, hoy llegamos sin posibilidad matemática para calificar”.

Consideró que “la fortuna no nos sonrió, estuvimos en encuentros muy duros. Contra Irán, nos encontramos todo el tiempo empatados y al último se decide con una decisión arbitral”.

“Nigeria nos vamos a tiempo extra y perdemos faltando un segundo y ese golpe de fortuna que a veces hace falta, desgraciadamente esos dos partidos nos dejan fuera, hoy llegamos sin posibilidades”, apuntó.

Destacó que, además, fueron incapaces de mantener un ritmo y un estilo de juego, lo que al final les impidió lograr mejores resultados.

“Hacer las cosas que veníamos trabajando, eso nos hizo falta, porque hubo por lapsos en los partidos que hacíamos lo que veníamos trabajando y el equipo se veía fuerte, de repente dejamos de hacer esas cosas y es donde el equipo flaqueó y el rival aprovecho”, sentenció.

La escuadra que dirige Ramón Raya culminó en el último sitio del Grupo B al no sumar puntos en tres partidos que disputó.