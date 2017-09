Capcom anuncia Resident Evil 7 Gold Edition

El DLC "Not a Hero", ya disponible gratuitamente.

CIUDAD DE MÉXICO.- Capcom ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Resident Evil 7: Gold Edition el 12 de diciembre con todos los DLCs incluidos. Asimismo, el contenido adicional Not a Hero, protagonizado por Chris Redfield, estará disponible gratuitamente para todos los jugadores ese mismo día.

Otro DLC, End of Zoe, llegará próximamente por 14,99€ y gratis para los que tengan el pase de temporada. Habrá nuevos enemigos y nuevas zonas pantanosas para descubrir el destino que aguarda a Zoe.

El último ejemplar de la revista Famitsu ha confirmado Resident Evil 7: Gold Edition, nueva edición del aclamado juego de Capcom. Esta nueva versión del título incluirá todos los DLC lanzados hasta ahora (Grabaciones Inéditas Vol. 1 y Vol. 2) además de los otros dos que todavía no se han lanzado: Not a Hero y End of Zoe.

En lo que respecta a estos dos últimos, sabemos que Not a Hero tendrá como protagonista a Chris Redfield y será completamente gratuito para todos los jugadores. Por su parte, End of Zoe se enmarcará tiempo después de la historia principal de Resident Evil 7 y tendrá un precio de unos 11 euros al cambio.

La fecha de lanzamiento de Resident Evil 7 Gold Edition es el 24 de diciembre en Japón, en plena Nochebuena, para Xbox One, PS4 y PC en formato tanto físico como digital. Si estás solo interesado en los DLC, estos llegarán el 14 de diciembre. Ambas fechas se corresponden con el mercado japonés; en estos momentos desconocemos siquiera si esta versión llegará a Occidente.