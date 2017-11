Cantante Larry Hernández vuelve a reality tras dos años de sobriedad

MIAMI.- El cantante de regional mexicano Larry Hernández aseguró que en la sexta temporada de su programa “Larrymania”, que inicia hoy, mostrará parte de su lado de sobriedad y consciencia tras dejar el alcohol hace dos años.

“El ser humano se va moldeando, nacimos creyendo en cosas que para uno están bien que nuestros padres nos inculcaron, pero no necesariamente están bien y no culpo a mis padres”, afirmó el creador de temas como “El Baleado”, “Gente VIP” y “El Ardido”.

Larry Hernández solía beber todos los fines de semana en el escenario, creyendo que era algo normal, y llegaba a pasar completamente borracho hasta 12 días del mes.

Pero eso ha cambiado luego de sus problemas legales y de haber tocado fondo tras su arresto el 25 de septiembre del 2015, por su vinculación a un caso de secuestro. Tras un mes en la cárcel de Newberry en Carolina del Sur salió bajo libertad condicional, misma que aún cumple.

“Hoy tengo más consciencia de lo que hago porque soy una persona sin alcohol, muchas personas toman para olvidar y yo he vivido muchas cosas en mi vida y solamente el que trae el morral sabe lo que pesa”, aseguró.

“En la primera temporada estaba haciendo el confesionario con lentes oscuros y le hablaba a la cámara con miedo. Hoy me divierto y es el aprendizaje que he tenido y la seguridad que me dan tantas temporadas”, apuntó Herández.