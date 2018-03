“Canelo” da positivo por clembuterol previo a su pelea con Golovkin

CIUDAD DE MÉXICO.- El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez dio positivo en niveles bajos por clembuterol, informó en un comunicado su promotora oficial Golden Boy Promotions.

El púgil jalisciense se sometió a un programa de pruebas voluntarias que él mismo pidió previo a su pelea contra Gennady “GGG” Golovkin. El clembuterol es una sustancia que se encuentra en carne mexicana y ya ha afectado a algunos deportistas, como el caso de los cinco futbolistas de la Selección Mexicana que no pudieron acudir a la Copa Oro de 2011.

En el mensaje se precisó que Daniel Eichner, director de SMRTL, quien está a cargo del laboratorio acreditado por la WADA que realizó las pruebas, explicó que sus niveles están todos dentro del rango de lo que se espera de la contaminación de la carne.

Se especificó también que Golden Boy Promotions informó a la Comisión Atlética del Estado de Nevada y a Tom Loeffler, promotor de Gennady Golovkin. Por ello, a pesar de dicha noticia la pelea sigue en pie y Álvarez entrenará en EU rumbo a la función estelar, por celebrarse en Las Vegas.

“Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y molesta, pues nunca me había sucedido. Me someteré a todas las pruebas que me exijan para aclarar esta bochornosa situación y confío que al final se impondrá la verdad”, comentó el boxeador tapatío.