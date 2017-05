‘Canelo’ Álvarez no aceptará cinturón huichol del CMB

CIUDAD DE MÉXICO.- El pelador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, aseguró que no aceptará el cinturón huichol que mandó a hacer el Consejo Mundial de Boxeo, pero sí promoverá a esa comunidad mexicana con detalles en el atuendo que utilizará en la pelea ante Julio César Chávez Jr el próximo 6 de mayo en Las Vegas.

Álvarez aclaró que para nada pretende rechazar una obra artesanal indígena, simplemente lo que pretende es que no se involucre el Consejo Mundial de Boxeo.

“El CMB no iba desde un inicio, antes de que fuera el cinturón huichol no iba el CMB, aun así el presidente que, con todo respeto, empezó a hacer el cinturón huichol y la campaña del cinturón huichol, pero hay muchos intereses detrás de ese cinturón, de hecho tiene un patrocinio ahí que le pagan la gira que está haciendo, todo eso, hay intereses de por medio, desde un inicio no iba ese cinturón, no es pelea titular, sí conmemorativo y todo, pero hay intereses de ese cinturón”, expresó el Canelo.