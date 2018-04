Candidatos a la Presidencia aplauden respuesta de Peña a Trump

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala reconocieron la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo estadunidense, Donald Trump, por el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia celebró el mensaje de Peña, “hoy en Laredo volví a abordar el asunto, y celebro que el presidente Peña Nieto haya respondido como lo hizo”, escribió el tabasqueño en su cuenta oficial de Twitter.

“Les va a parecer a lo mejor extraño, raro, pero hoy se pronunció sobre este asunto el Presidente Peña y ¿qué creen? Apoyo lo que dijo el Presidente de México, apoyo lo que dijo Enrique Peña Nieto, porque por encima de nuestras diferencias está el interés nacional. La patria es primero. En momentos de amenazas a nuestro país tenemos que estar unidos”, exclamó ante sus simpatizantes en la frontera.

“Cuando nos quitaron más de la mitad del territorio, los conservadores de México regatearon el apoyo al gobierno y eso facilitó las cosas para que nos invadieran, se llamaban los polkos, conservadores que aún con la amenaza de invasión, en vez de buscar la unidad traicionaron al movimiento nacional que tenía que defender a la patria en esos momentos”, indicó López Obrador.

Correcta la posición de Peña Nieto: Anaya

Por su parte, el candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, llamó a estar juntos y hacer un solo frente ante las amenazas de Donald Trump.

“El cierre de filas no debe ser con una persona sino al país y en torno a los intereses de México, Donald Trump está amenazando a nuestro país y por lo tanto, debemos estar todos juntos haciendo un solo frente ante estas amenazas, chantajes y ataques”, destacó Anaya.

Sin embargo, el candidato del Frente consideró insuficiente el mensaje del presidente Peña Nieto.

En entrevista, previa a un mitin político en la plaza principal de Amozoc, en Puebla, el panista insistió en que es “inaceptable” que esté planteando militarizar la frontera.

“Si bien es correcto este primer paso de dar un mensaje lo que ahora sigue es dejarlo muy claro que el Presidente de Estados Unidos que no vamos a tolerar estos ataques y amenazas y que nosotros nos retiraremos de las negociaciones mientras no cambie esa posición mientras no haya respeto a nuestro país”, agregó.

Consideró que es cierto que México necesita a Estados Unidos, pero también ellos necesitan a nuestro país, “por eso nuestra respuesta debe ser de firmeza y dignidad”.

Margarita Zavala aplaude mensaje

La aspirante presidencial independiente, Zavala aplaudió el mensaje que emitió presidente Enrique Peña Nieto a Donald Trump, quien amenazó con enviar militares a la zona fronteriza.

Opinó que pese al encono que representan las campañas presidenciales, todos los candidatos se unen en una sola voz para defender la dignidad de México.

Que los contendientes seguirán unidos para pedir respeto al trato hacia México y los mexicanos.

De manera previa la aspirante presidencial entregó una carta dirigida al mandatario Donald Trump, en la embajada de Estados Unidos en la que lo insta a considerar la determinación de enviar a la Guardia Civil a la frontera con la nación mexicana.

Juntos somos más fuertes

José Antonio Meade se sumó al presidente Enrique Peña Nieto así como a los candidatos presidenciales en torno a la respuesta y posición de Peña a Donald Trump y sus intenciones de militarizar la frontera.

A través de su cuenta de Twitter, el candidato de la coalición PRI-PVEM- Panal aseguró que ante las amenazas de Trump, “juntos somos más fuertes”.

Something that brings together and unites absolutely all Mexicans is our certainty that nothing and no one stands above the dignity of Mexico. pic.twitter.com/4eZIIUjM9a

— Enrique Peña Nieto (@EPN) 5 de abril de 2018