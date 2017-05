Candidato del PT en Coahuila declina en favor de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato del PT al gobierno de Coahuila, José Ángel Pérez, declinó en favor de Armando Guadiana, abanderado de Morena para la elección del próximo 4 de junio.

En conferencia de prensa, Pérez aseguró que tiene coincidencias con el proyecto de Guadiana, por lo que dará prioridad a su congruencia para construir un proyecto alternativo al PRI y PAN en la entidad.

“La gente me lo dijo siempre: ustedes necesitan sumarse sino, no van a ganarle a los corruptos y a los comparsas. Para que #UnionXAmorACoahuila se concrete, este 4 de junio convoco a todos los que me siguen a que crucen por Armando Guadiana en la boleta”, señaló el petisa a través de su cuenta de Twitter.

A poco más de una semana para la elección, las encuestas sobre las preferencias electorales favorecen al pasito Guillermo Anaya, seguido del priista Miguel Riquelme.

Por su parte, Guadiana consideró el gesto como un hecho histórico en la política de Coahuila, y aseveró que sólo con la suma de esfuerzos de distintas esferas de la sociedad podrá concretarse un triunfo en la elección.

Fuente: SDP