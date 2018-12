Canasta básica ya es un lujo

NUEVO LAREDO, TAM.- Amas de casa de esta frontera se quejaron por las alzas que se registran en los principales productos de la canasta básica.

Las administradoras del hogar indicaron que los precios del tomate, chile, cebolla, aguacate, papa, así como la carne de pollo y res, entre otros productos, registran alzas en sus costos.

Dijeron que el tomate ha incrementado considerablemente su precio, pues de 5.90 que se costaba a principios del año, en estos últimos dos meses del año se incrementó hasta 50 pesos el kilo de esta verdura.

Las jefas de familia que diariamente acuden a realizar sus compras a los supermercados lamentaron la situación económica por la que atraviesa el país.

Dijeron que el dinero que destinan para comprar la comida de la semana es de entre 700 y mil pesos, mismos que resultan insuficientes para incluir carne en el menú diario.

Guadalupe Sandoval comentó: “Todo está bien caro, no alcanza el dinero, aun trabajando la mujer y el varón no alcanza; nosotros destinamos entre 500 y 600 pesos semanales a la comida, pero ya no es nada, esta Navidad nada más nos vamos a ver uno al otro porque no hay para comprar un cena navideña”.

Ramón Sosa, comentó que “Hay que estar regateando el dinero para hacer rendirlo porque ganarlo cuesta mucho en la actualidad, todo está carísimo”.

Por ejemplo Smart es una de las tiendas más económicas que durante este martes y miércoles ofrece el tomate a 28.99 pesos el kilo, mientras que la papa está a un precio de 12.99, la cebolla a 26.99 el kilo, el chile serrano en 43. 99, el chile poblano en 34. 99, el chile jalapeño en 39.99, y el aguacate en 39.99 pesos el kilo.

Mientras que Chedraui ofrece el aguacate a 42.90, el limón 13.90, zanahoria 9.90, cebolla 19.50, papa 19.50, cilantro, espinacas y acelgas a 4.80 la pieza, chayote a 4.50 pesos el kilo entre otros alimentos y productos básicos como el arroz, frijol, azúcar, leche, huevo.

Soriana oferta el chayote y la naranja en 4.50 pesos el kilo, la manzana en 24.50, la papa en 12.50, el elote en 3.50 la pieza, la mandarina en 14.50, la zanahoria en 11.50 y la col blanca en 8.50 pesos el kilo, así como el kilo de pierna y muslo de pollo en 19.90, el kilo de carne molida en 89.90 y la tapa con 30 huevos a 39.90, por mencionar algunos.

Por último en HEB, la mandarina o naranja se oferta a 10.95 pesos el kilo, la sandía en 10.95, coliflor en 26.95 la pieza, la cebolla en 17.95, chayote en 16.95, manzana en 48.95, piña 24.95, repollo en 8.95, zanahoria en 11.95 y plátano en 10.95 el kilo, entre otros productos.