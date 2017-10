Campeona de frontenis denuncia y exhibe a su acosador

CIUDAD DE MÉXICO.- La campeona mundial de frontenis categoría sub 22, Diana Laura Núñez, decidió exhibir y denunciar a su acosador a través de Facebook.

La joven coahuilense publicó en su perfil de la red social un post público donde confronta a una persona de nombre Julio “N”, que presuntamente la acosa desde el mes de enero.

La joven narró que el lunes por la madrugada quebraron el vidrio de su coche y le dejaron una nota donde la amenazaban de muerte y violación. Diana Laura aseguró que desde hace diez meses ha recibido amenazas del hombre, primero por llamadas a su celular de distintos teléfonos y después a través de mensajes de Facebook; aunque confesó que la agresión escaló con lo sucedido en su automóvil.

“Como sé que lo vas a ver y quiero que lo veas por lo que lo pondré modo público, quiero decirte que NO ME ASUSTAS, NO TE TENGO MIEDO, no estoy sola y hay mucha gente que me quiere, está conmigo y me cuida y en dado caso que me encuentres sola yo me sé defender”, escribió Diana Laura. Desde su muro, cuestionó a su agresor la finalidad de las amenazas y el acoso, y afirmó que en cualquier momento deberá afrontar las consecuencias por sus actos.

En el pequeño texto, la estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila explicó que ya denunció penalmente y que están en curso las investigaciones.

“No voy a permitir que personas enfermas como tú quieran aprovecharse de las mujeres, de ninguna manera y no pararé hasta dar contigo y que recibas tu castigo”.

En su mensaje, Diana Laura exhortó a la gente a compartir su publicación para saber si la misma persona acosa a otras mujeres y terminó con el hashtag #NiUnaMás.

Al estado de Facebook, la deportista agregó una captura de pantalla del mensaje que su agresor le dejó:

Según la última cifra (2013) del Atlas de riesgo del INEGI, Coahuila es el tercer estado con la mayor cantidad de homicidios de mujeres, con una tasa de 7.06, sólo atrás de Guerrero y Chihuahua. De 2012 a 2016, según datos del INEGI, hubo en la entidad 402 homicidios de mujeres, aunque según datos de la Procuraduría General de Justicia, de esa cifra, menos de 50 fueron tipificados como feminicidio.

Hasta agosto de este año, los delitos denunciados por presunta violación, se habían incrementado en el estado un 24.6%, en comparación del mismo periodo pero de 2016, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional y la misma fuente precisa que en lo que va del año se han documentado dos mil 76 denuncias por amenazas.

Adriana Romo, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, declaró que los delitos de tipo sexual suelen tener una cifra negra muy amplia. Para Romo, esta clase de delitos tienen que ver con el contexto “de la violencia asesina contra la mujer”; según explico, muchas veces un delito sexual es el preámbulo para cometer un feminicidio.