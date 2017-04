Camión choca contra tienda en Estocolmo; mueren 3 personas

ESTOCOLMO.- Un camión se estrelló contra una tienda departamental en el centro de Estocolmo dejando al menos tres personas muertas y varios heridos, informó la prensa sueca.

El primer ministro Stefan Lofven dice que todo indica que se trató de un “ataque terrorista” e informó que hay una persona detenida.

Según la radio sueca, tres personas murieron en el incidente y la emisora sueca SVT reportó que se hicieron disparos.

La policía sueca dijo que recibió llamadas de un conductor que lesionó a otras con su vehículo en la calle de Drottninggatan, en el centro de Estocolmo.

