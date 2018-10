Camila Cabello destaca entre los nominados para los MTV EMAs 2018

CIUDAD DE MÉXICO.-MTV ha dado a conocer oficialmente los nominados a los premios MTV EMAs 2018, con Camila Cabello liderando la lista con seis nominaciones, incluyendo “Mejor canción” y “Mejor vídeo” por su “Havana”, junto a Young Thug, así como la nominación a “Mejor artista”, en la que compite con Ariana Grande y Post Malone, quienes la siguen de cerca con cinco nominaciones cada uno.

Drake y Dua Lipa se unen también a la lucha por llevarse el premio a “Mejor artista”, y acumulan cuatro nominaciones cada uno, las mismas que Shawn Mendes, estando los tres nominados a “Mejor artista local” en sus respectivos países de origen.

Ed Sheeran ha recibido una única nominación a “Mejor actuación en vivo”, mientras que Nicki Minaj ha recibido la de “Mejor Look” por sus originales conjuntos y “Mejor Artista de Hip-Hop”.

En la categoría a Mejor Artista Rock figura la banda australiana 5 Seconds Of Summer, que competirá por este galardón con los veteranos U2, y los grupos Muse, Imagine Dragons y Foo Fighters.

La Gala de los Premios se emitirá en directo el domingo 4 de noviembre a las 21:00hr desde el Bilbao Exhibition Centre (BEC) en los canales de Viacom España (MTV, Comedy Central y Paramount Network). MTV emite además en exclusiva la alfombra roja a partir de las 20:00h.

En España, la categoría “Mejor artista local” cuenta con nombres que han marcado el panorama musical reciente desde distintos ámbitos, cada uno con su esencia única: el enérgico grupo Belako desprende intensidad, ritmo y electricidad; la joven compositora Brisa Fenoy, productora e intérprete, ha cautivado al público gracias a sus canciones con carácter social y feminista; Rosalía, cantaora flamenca y estrella pop, es una artista total, tanto escénica como creativamente. Con 20 años de recorrido, Love of Lesbian consigue atraer al público gracias a una particular lírica llena de emociones; y Viva Suecia se ha convertido en un fenómeno del rock alternativo en España desde 2014.

Los premios MTV EMAs 2018 se emitirán en directo para todo el mundo, desde el Bilbao Exhibition Centre (BEC), el domingo 4 de noviembre a las 21:00h, en los canales de MTV en más de 180 países y territorios en todo el mundo, llegando a más de 500 millones de hogares. Podrán verse en directo en España en los canales de Viacom (MTV, Comedy Central y Paramount Network), y MTV España emitirá en exclusiva y en directo la alfombra roja del evento a partir de las 20:00h.

Las votaciones están abiertas desde hoy hasta el último minuto del día 3 de noviembre.

CATEGORÍAS Y NOMINADOS

MEJOR ARTISTA

Ariana Grande

Camila Cabello

Drake

Dua Lipa

Post Malone

MEJOR VÍDEO

Ariana Grande “no tears left to cry”

Camila Cabello “Havana ft. Young Thug”

Childish Gambino “This Is America”

Lil Dicky “Freaky Friday ft. Chris Brown”

The Carters “APES**T”

MEJOR CANCIÓN

Ariana Grande “no tears left to cry”

Bebe Rexha “Meant To Be ft. Florida Georgia Line”

Camila Cabello “Havana ft. Young Thug”

Drake “God’s Plan”

Post Malone “rockstar ft. 21 Savage”

MEJOR ACTUACIÓN EN VIVO

Ed Sheeran

Muse

P!nk

Shawn Mendes

The Carters

MEJOR ARTISTA ROCK

5 Seconds Of Summer

Foo Fighters

Imagine Dragons

Muse

U2

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

Fall Out Boy

Panic! At The Disco

The 1975

Thirty Seconds To Mars

twenty one pilots

MEJOR ARTISTA DE ELECTRÓNICA

Calvin Harris

David Guetta

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

MEJOR ARTISTA LOCAL EEUU

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Imagine Dragons

Post Malone

MEJOR PUSH

PRETTYMUCH (October 2017)

Why Don’t We (November 2017 )

Grace VanderWaal (December 2017)

Bishop Briggs (January 2018)

Superorganism (February 2018)

Jessie Reyez (March 2018)

Hayley Kiyoko (April 2018)

Lil Xan (May 2018)

Sigrid (June 2018)

Chloe x Halle (July 2018)

Bazzi (August 2018)

Jorja Smith (September 2018)

MEJOR ARTISTA POP

Ariana Grande

Camila Cabello

Dua Lipa

Hailee Steinfeld

Shawn Mendes

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Anne-Marie

Bazzi

Cardi B

Hayley Kiyoko

Jessie Reyez

MEJOR ARTISTA LOCAL ESPAÑA

Belako

Brisa Fenoy

Love of Lesbian

Rosalía

Viva Suecia

MEJOR LOOK

Cardi B

Dua Lipa

Migos

Nicki Minaj

Post Malone

MEJOR ARTISTA HIP-HOP

Drake

Eminem

Migos

Nicki Minaj

Travis Scott

MEJORES FANS

BTS

Camila Cabello

Selena Gomez

Shawn Mendes

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA WORLD STAGE

Clean Bandit MTV Crashes Plymouth, UK 2017

Charli XCX MTV Crashes Plymouth, UK 2017

David Guetta Trafalgar Square, UK 2017

Jason Derulo Isle of MTV Malta 2018

Post Malone Wireless Festival, UK 2018

Migos Wireless Festival, UK 2018

J Cole Wireless Festival, UK 2018

Nick Jonas MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018

Alessia Cara MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018

Fuente: Cadena100