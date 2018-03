Cambridge Analytica no opera en México: INE

El consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que protegerán la información de los ciudadanos y que no será compartida con ningún actor que realice minería de datos.

CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Nacional Electoral (INE) No tiene conocimiento de que la empresa Cambridge Analytica esté operando actualmente en México, aseguró el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Lorenzo Córdova aseguró que la información de los ciudadanos que resguarda el instituto está a salvo y no será compartida por ningún actor político o privado que realice minería de datos.

“Lo que ocurra entre Google y las empresas o socios que tenga con los que realiza cualquiera de estas acciones es un problema de Facebook o de Twitter entre ellos”, dijo al referirse a la filtración de la información de Facebook con Cambridge Analytica.

La firma utilizó información de los usuarios para presuntamente diseñar herramientas de publicidad política y de manipulación de los votantes durante la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, de acuerdo con The New York Times, The Guardian y Channel 4 News.

Cordova Vianello dijo que verificarán cualquier contratación que realicen los partidos políticos con empresas para realizar minería de datos.

El titular del INE defendió el convenio alcanzado con esa red social para combatir las ‘fake news’ y contrarrestar la desinformación durante el proceso electoral; a la par que reiteró que el INE no compartirá ninguna información.

De acuerdo con la investigación periodística, en 2014, Cambridge Analytica recopiló información a través de un investigador de la Universidad de Cambridge, quien recibió permiso de Facebook para recabar datos de los usuarios con fines académicos, no políticos.