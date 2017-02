¿Cambiará GameStop su controversial programa de ventas?

CIUDAD DE MÉXICO.- Circle of Life, es un controversial programa con el que GameStop, popular cadena de videojuegos en Estados Unidos, indirectamente provocaba que sus empleados mintieran a los consumidores. Reportes de Kotaku indican que esta estrategia sufrirá varios cambios a partir de la próxima semana.

¿No sabes qué es Circle of Life? Te explicamos: es un tipo de puntuación con el que GameStop califica el desempeño de sus empleados. Circle of Life es parte de la filosofía de la compañía en la que busca que los usuarios compren juegos, los vendan a GameStop y utilicen el crédito para conseguir juegos usados. El problema de este programa es que hace que cada 10% de las ventas de cada empleado deben ser juegos usados, lo cual ha hecho que, por miedo a perder su trabajo, muchos prefieran mentir al consumidor para no vender mercancía nueva y así no afectar su puntaje.

Según gerentes de algunas sucursales de GameStop, a partir de la próxima semana los ejecutivos planean dejar de monitorear el desempeño individual de cada empleado, y en su lugar, revisarán el desempeño COL de cada tienda. Con esto, planean quitar un poco de presión de los hombros de los empleados que desesperadamente buscaban cumplir sus cuotas.

Asimismo, a las 4 métricas del desempeño COL (ventas de juegos usados, compra de juegos, preventas y tarjetas de recompensas) se les unirá una nueva: ventas de productos nuevos. En teoría, esto debería de ayudar para que el desempeño de cada tienda no sea impactado por la venta de productos nuevos, como pasa actualmente.

De acuerdo con las fuentes de Kotaku, estos cambios aún no son oficiales, pero varios empleados ya han sido informados al respecto y se espera que los cambios se vean reflejados a partir del domingo o el lunes.

Fuente: LevelUp