Califican con 11 a maestros del Estado

NUEVO LAREDO, TAM.- Para el subsecretario de educación en Tamaulipas, Julio Herminio Pimiento Prieto, los maestros del Estado tienen un 11 de calificación, ya que consideró que la entrega que los mentores tienen en su trabajo hacen el momento propicio para terminar con algunas circunstancias que se han presentado en la enseñanza, pero aclaró que esto no solo es labor de los maestros, sino también de padres de familia entre otros factores.

“Los maestros necesitan más apoyo y no más críticas, no más labores asignadas a ello cuando la realidad es que la educación no depende de que de los maestros es importante que tengamos los mejores profesores, pero hay que irlos formando, porque no hay un ejército de maestros ya preparados, hemos estado muy separados de los padres de familia y ellos deben pertenecer a la educación, pero el modelo educativo de Tamaulipas quiere que los padres de familia se integren”, comentó.