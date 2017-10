Califica Trump como “cacería de brujas” investigación por caso Rusiagate

E.U.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tachar hoy de “caza de brujas” la investigación sobre sus lazos con Rusia que encabeza el fiscal especial Robert Mueller, y pidió que se “haga algo” contra las irregularidades que, según él, ha cometido su rival en las elecciones de 2016, Hillary Clinton.

En una serie de mensajes a media mañana en su cuenta oficial de Twitter, Trump evitó comentar la noticia de que se han formulado los primeros cargos dentro de la investigación de Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones, y trató de desviar la atención hacia las acciones de Clinton y los demócratas.

“Nunca he visto tanta IRA y UNIDAD de los republicanos como en lo relativo a la falta de investigación sobre el falso dossier hecho por Clinton”, escribió Trump.

Añadió que tampoco se está indagando en “el acuerdo sobre uranio con Rusia, los más de 33 mil correos electrónicos (de Clinton) borrados, el arreglo con (el ex director del FBI James) Comey, y mucho más”.

“En cambio, se está mirando la falsa (conexión entre) Trump/Rusia, la “colusión”, que no existe. Los demócratas están usando esta terrible (y mala para nuestro país) Caza de Brujas para una política malvada, pero los republicanos están contraatacando como nunca antes”, aseguró el presidente.

…”collusion,” which doesn’t exist. The Dems are using this terrible (and bad for our country) Witch Hunt for evil politics, but the R’s…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de octubre de 2017