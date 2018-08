Calentamiento incontrolable crearía una Tierra inhabitable científicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Investigadores del clima advierten que el calentamiento global podría convertir a algunas de las fuerzas naturales de la Tierra, que actualmente nos protegen de nuestro enemigos, bajo un escenario futuro denominado “Tierra de invernadero”.

En un verano marcado ya por olas de calor, incendios forestales y sequía, los científicos afirman que existe la posibilidad de que las cosas empeoren incluso si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero pues se podrían desencadenar otros procesos que conducirían a un “calentamiento incontrolable”.

Explican que a medida que se destruye la selva amazónica, se derrite el permafrost ártico y se derrite el hielo marino antártico, estos mecanismos naturales de retroalimentación que actualmente ayudan a almacenar el carbono de la Tierra, comenzarán a emitir este elemento a la atmósfera.

Si bien no está claro qué tan probable es este escenario, los expertos coinciden en que si realmente sucediera un calentamiento descontrolado, éste sería una amenaza existencial para la humanidad.

“Estos elementos de inflexión potencialmente pueden actuar como una fila de fichas de dominó. Una vez que una es empujada, ésta empuja a otra. Puede ser muy difícil o imposible evitar que toda la fila de fichas caiga”, afirma Johan Rockstrom, director ejecutivo del Centro de Resiliencia de Estocolmo.

La perspectiva de tal situación ha sido presentada por el profesor Rockstrom y sus colegas en un artículo de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en el cual plantean lo que ocurriría si el calentamiento global inducido por los humanos se eleva en 2 grados centígrados (2°C).

El estudio sugiere que si las temperaturas suben en 2°C se podrían desencadenar procesos del sistema natural de la Tierra, llamados “retroalimentadores”, que pueden generar un mayor calentamiento.

“Abordamos los elementos decisivos en la maquinaria planetaria que podrían, una vez que se haya superado cierto nivel de estrés, cambiar uno por uno de manera fundamental, rápida y quizá irreversible”, señala Hans Joachim Schellnhuber, director del Instituto de Investigación de Impacto Climático de Potsdam.

“Esta cascada de eventos puede inclinar a todo el sistema de la Tierra hacia un nuevo modo de operación”, apunta.

Las temperaturas medias mundiales son actualmente de 1°C por encima de los niveles preindustriales y según el acuerdo climático de París, los gobiernos alrededor del planeta han acordado mantener el calentamiento total por debajo de 2°C.

Sin embargo, los investigadores predicen que en el peor de los casos el clima de la Tierra se estabilizaría entre 4° y 5° C, más caliente que cualquier punto durante 1.2 millones de años y con un aumento del nivel del mar de hasta 60 metros.

“Los lugares en la Tierra se volverían inhabitables si la ‘Tierra invernadero’ se convierte en realidad”, sostiene el profesor Rockstrom.

Will Steffen, de la Australian National University y autor principal del estudio, asegura que las emisiones humanas de gases de efecto invernadero no son el único factor determinante de la temperatura en la Tierra, por lo que sí es importante continuar trabajando para mantenerla en lo posible.

“Evitar este escenario requiere una redirección de las acciones humanas desde la explotación hasta la administración del sistema de la Tierra. Es urgente acelerar en gran medida la transición hacia una economía mundial libre de emisiones”, concluyen los investigadores.

Otros científicos que no participaron en el estudio reconocieron que la situación expuesta en el artículo de PNAS es incierta, ya que es algo especulativa, pero admitieron que era plausible.