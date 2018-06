Caldean los ánimos antes del encuentro

LAREDO, TX.- A poco más de un mes de que se realice el combate, comenzó el duelo de palabras de parte del de Zapata, Texas Carlos Villarreal ante el laredense Jorge Castañeda, quienes se verán las caras dentro del compromiso estelar de la cartelera bautizado como “Summer Brawl 2018” del viernes 27 de julio en el Laredo Energy Arena (LEA).

Tal candente situación se presentó en la rueda de prensa celebrada precisamente en el LEA, en donde el apodado “Cash Money”, quien tiene marca de 9 ganadas y 2 derrotas, inició con un tono suave para luego elevarlo a altas temperaturas, lo cual hizo prender al público asiste, en el que cabe mencionar que el duelo esta pactado a 10 rounds en la división de los ligeros.

Al término de la conferencia y tras la toma de la fotografía del cara a cara entre los dos pugilistas, este rotativo platico unos momentos con Villarreal, quien dijo que después de dos años de buscar a Castañeda, por fin se le concedió su deseo de enfrentarlo.

“Castañeda no es algo nuevo de lo que ya he enfrentando anteriormente, ya que he esparreado con los mejores, así que me siento confiado con la preparación que hemos hecho, ya que es una persona que esta derrotada, que se cansa rápido, y que se encuentra mentalmente perdido, así que vamos aprovechar todas esas debilidades para derrotarlo”, comentó, Villarreal, quien en su más reciente duelo el pasado 7 de abril del 2018 cayó por decisión unánime ante Eder Amaro Fajardo, de Matamoros, Tamaulipas.

Por otro lado, Castañeda, quien estará por primera vez en un cuadrilátero desde su derrota ante Randy Moreno el pasado 9 de febrero del reciente año, en donde además perdió el invicto y el título Intercontinental Súper Pluma de la Juventud del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), habló de este compromiso que sostendrá ante su gente.

“Me siento muy tranquilo, mi mente esta enfocada al cien en este combate, en donde en estos días me iré a la Ciudad de México para continuar con mis entrenamientos, en el que este tiempo que estuve ausente del ring, me ayudo ha reflexionar los errores que cometí durante mi duelo ante Moreno y ahora vamos con todo por el triunfo”, explicó, Castañeda, quien ostenta un record de 9 triunfos y 1 descalabro.

También estarán en la cartelera peleadores de la talla de Polo “Chico” Martínez, Christina “Mandy” Fuentes, José Martínez, Joshua Juárez, Víctor Rosas, entre otros, en donde el evento es presentado por Epic Sports and Entertainment en asociación con Triple A-Promotions, Lone Star Boxing, y Roy Jones Jr. Promotions y será televisado por BeiN Sports.