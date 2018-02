“Caer en tentación” se lleva la noche de los Premios TvyNovelas

CIUDAD DE MÉXICO.- Ganadora en 10 categorías de 18 a las que estaba nominada, la telenovela “Caer en tentación” fue la gran ganadora de la entrega de premios TvyNovelas, la cual se llevó a cabo la noche de ayer en el foro 6 de Televisa San Ángel.

El encargado de abrir el evento fue el venezolano Chyno Miranda, quien interpretó los temas “Quédate conmigo” y “Andas en mi cabeza”, poniendo subiendo el ánimo arriba desde el inicio de este evento.

Acto seguido comenzó en forma esta noche de reconocimientos a las producciones de Televisa, con la bienvenida de Inés Goméz Mont y Jacqueline Bracamontes las encargadas de la conducción esta vez, aunque Adrián Uribe realizó constantes apariciones al lado de ellas poniendo la nota divertida.

TvyNovelas primero reconoció los aspectos de producción, donde “Caer en tentación” se llevó todas las categorías, mejor guión adaptación, mejor director de cámaras, mejor tema musical y mejor director de escena, cuando Juan Pablo Blanco y Eric Morales subieron al escenario a recibir el premio, este último le deseo pronta resignación a la actriz Adriana Louvier por el fallecimiento de su padre, ocurrido un día antes de esta ceremonia.

La noche siguió y el segundo número musical corrió cargo de Maite Perroni, quien ataviada con un sexy vestuario plateado interpretó su sencillo “Loca” y “Como yo te quiero”. Momentos más tarde ella se alzaría como la flamante ganadora de la terna de mejor actriz protagónica, donde dejó atrás a figuras como Zuria Vega, Silvia Navarro, Ariadne Díaz y Adriana Louvier.

El programa “Vecinos” fue reconocido como mejor programa de comedia, “La Voz México” como mejor “reality”, “La rosa de Guadalupe” como mejor unitario y “Miembros al aire” como mejor programa de tv de paga.

A pesar de que se había dicho que Lucero grabaría su participación, la llamada novia de América sí estuvo en vivo. Elegantemente vestida de dorado y negro, con aberturas que dejaban ver sus largas piernas, interpretó su tema “Necesitaría”.

El momento del humor ácido lo pusieron Ariel Miramontes y Adrián Uribe con sus personajes de “Albertano” y “el Vítor”, que entre otras cosas se burlaron de haber perdido su terna y hasta propusieron hacer una premiación con todos los que no ganaron. Cuando “el Vítor” recomendó a los que no ganaron no pusieran cara de haber perdido su exclusividad, entonces “Albertano” contestó, “es que la mayoría perdió su exclusividad”, provocando carcajadas.

Entonces llegó el momento de reconocer el talento de manera individual, donde “Caer en tentación” se llevó las categorías mejor actor juvenil con Germán Bracco, Ela Velden como actriz juvenil, Julia Urbini como mejor actriz de reparto y mejor actor co-estelar que fue otorgado a Carlos Ferro.

Al momento de presentar la terna a mejor primera actriz, Carlos Ferro y Andrea Legarreta fueron los encargados de presentar la terna, aunque de manera atropellada, porque el actor desconcentró a la conductora alabándola por lo bella que se veía y remató plantando un beso en su mejilla, lo que puso nerviosa a la conductora que siguió con lo suyo como pudo, finalmente una ausente Silvia Pinal se llevó este premio.

Finalmente llegó el momento de las nominaciones finales, donde sorpresivamente “Caer en tentación” sólo se hizo acreedora al premio como mejor telenovela, porque Sebastián Rulli se llevó el premio a actor protagónico por “Papá a toda madre”, Danilo Carrera como mejor villano por su trabajo en “La doble vida de Estela Carrillo” y Daniela Castro como villana por lo hecho en “Me declaro culpable”.