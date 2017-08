Caen en nota falsa de presunta maestra que se involucra con alumnos

No existe ningún comunicado de la Secretaría de Educación de Nuevo León que advierta sobre el caso

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas horas ha circulado la falsa noticia de una supuesta maestra de la secundaria No. 70 Profesora María Barrios Yañes, ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que habría mantenido relaciones sexuales con un alumno.

Medios de comunicación como Metro, Proceso, Vanguardia, El Debate, entre otros, han divulgado que la Secretaría de Educación del estado lanzó un comunicado donde menciona que tenía conocimiento de un video erótico entre una persona identificada como “Yolanda Palacios Gonzalez”, y un menor de edad y se compromete a investigar el caso.

Lo cierto es que ese comunicado no existe, pues no se encuentra ni en la página oficial de la dependencia, ni en sus redes sociales. Y, aunque el video aún permanece en Facebook, no hay evidencia alguna de que la persona que lo protagoniza, sea docente de dicha institución.

Cabe destacar que en la misma red social, el supuesto perfil continúa abierto y realizando publicaciones como la siguiente: “Lo de el video fue una ocasión en la cual me deje llevar y no me arrepiento, fue espectacular y maravilloso”.

Fuente: SDP