Cae Facebook; no permite acceso a algunas páginas

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque sí es visible la página de inicio, al intentar ingresar a algunos perfiles, éstos salen incompletos o bien indica que hay una falla y no puede abrirse.

La falla comenzó a registrarse minutos después de las 10:00 de la mañana, hora local.

Hasta el momento Facebook no ha emitido información alguna respecto a la falla y el restablecimiento del sitio.

Asimismo en diversos países mostraron en otras redes problemas que encontraron en Facebook.

Here, at https://t.co/Zulz9hd1Jt, we are sharing the complete list of cause, symptoms, and troubleshooting steps of Facebook Error 1705. pic.twitter.com/k6aoOpjEJC

— Fb Support Center (@fbspprtcenter) 13 de enero de 2017