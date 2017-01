Cabildo busca evitar aumento al pasaje de transporte público

NUEVO LAREDO, TAM.– Con el aumento de precios al diésel y las gasolinas, uno de los principales temores es al alza al precio del pasaje del transporte público, por esa razón desde el Cabildo neolaredense se hizo un exhorto para cabildear ante el Gobierno del Estado para evitar que se dé y afectar a la clase más necesitada.

Fue la regidora de Movimiento Ciudadano, Adriana Ramírez Rubio, quien solicitó al presidente municipal, Enrique Rivas, ver la manera de frenar cualquier situación que lleve al aumento del pasaje.

Por su parte, el alcalde, confirmó que el aumento a las gasolinas traerá una cascada de aumentos en todos los servicios, por esa razón, aseguró que abordará el tema directamente con el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Un tema muy sensible, nosotros lo hemos venido externando, el tema de los incrementos en los combustibles, en este caso en las gasolinas, en el diésel, por consecuencia traerá una espiral, una cascada de incrementos que no solamente le afectan al sector público, si no al sector privado también, donde todos estamos envueltos en el tema económico, de manera general. Me parece muy apropiada la propuesta, la recomendación y es algo que abordaremos de manera directa con el gobernador del estado”, concluyó.