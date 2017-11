Buscarán reelección Alcaraz, Magdalena y “Chuchín”: PRI

En la próxima elección, no solamente tienen la posibilidad de buscar la reelección de algunos alcaldes, si no también, el trabajar por ofrecer nuevos aspirantes a ese cargo de elección popular.

CIUDAD VICTORIA,TAM.- Oscar Almaraz Smer, Jesús de la Garza Día del Guante y Magdalena Peraza Guerra, alcaldes de Victoria, Matamoros y Tampico respectivamente, están valorando la posibilidad de buscar una reelección, aceptó Sergio Guajardo Maldonado.

“Ellos han levantado la mano y están valorando esa oportunidad, nosotros estamos al pendiente en estos y otros casos para ver la posibilidad de que alguien muestre su interés por participar”, señaló.

El Presidente del Comité Directivo Estatal señaló lo anterior al ser consultado acerca de la posibilidad de que alcaldes en funciones, militantes del PRI, estén buscando participar en una elección local del próximo año.

Nosotros estamos abiertos a quienes tengan una aspiración adicional a los actuales alcaldes, se estará procesando en la Comisión Política Permanente, dijo al agregar que de en el resto de los municipios gobernador por miembros de este organismo político,” los alcaldes están valorando entrar al proceso de selección y poder hacer uso de reelegirse”.

En el caso de Miquihuana, también traemos una situación por el estilo, en Matamoros, han levantado la mano además del alcalde de Victoria y Magdalena en Tampico, ella es la única que ha levantado la mano ante esa posibilidad, señaló.

“Estamos trabajando no sólo donde vamos a tener la posibilidad de reelección, si no en donde no somos gobierno, estamos en proceso de revisión de las aspiraciones de los cuadros de militantes para efecto de poder tener la mejor carta para competir en el 2018”,Indicó.

Señaló que en el caso de Camargo, en donde hay dos grupos políticos notables, se está concensando para una candidatura de unidad para la alcaldesa o para el otro grupo o entrar á un proceso de selección.