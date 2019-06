Buscan trabajo en las vacaciones

NUEVO LAREDO, TAM.- En las vacaciones de verano, muchos jóvenes y adolescentes de manera responsable aprovechan para ganar experiencia laboral y algo de dinero con un empleo temporal, principalmente para pagar sus estudios, evitar la ociosidad y como un medio para apoyar en el hogar.

Sin embargo, no pueden realizar todos los trabajos que el mercado ofrece, ya que algunos están limitados por edades.

Durante el periodo vacacional, los empleos para los jóvenes tienen un doble beneficio: aprendizaje y diversión, ya que es en esta temporada cuando decenas de estudiantes de esta frontera tanto de nivel secundaria, preparatoria como de universidad aprovechan las vacaciones para ocupar algún empleo.

Tal es el caso de un grupo de jóvenes que fueron contratados por la empresa de telefonía Movistar para promocionar los diferentes servicios que otorga esta compañía.

Alonso Martínez de 17 años es uno de los jóvenes que buscó ingresar al mercado laboral de manera temporal, con el objetivo de obtener algunos recursos extras o porque quieren realizar algo productivo en el tiempo que estará sin clases.

“Es muy bueno que empresas como estas de una oportunidad laboral a los jóvenes de nuestra edad, nosotros es estamos ofreciendo la venta de chip y cambio de compañía, aproximadamente somos alrededor de un 18 jóvenes de entre 14 y 18 años los que estamos laborando en esta empresa”.

“Solamente nos piden que tengamos muchas ganas de trabajar y algunos requisitos simples, lo que gano es para ayudar a mis padres con mis gastos, yo recibo el apoyo de ellos, pero me gusta ayudarlos”, mencionó.

Por su parte, Ana Ávila estudiante de 16 años dijo que durante las vacaciones busca trabajar para apoyar en la economía de su hogar.

“Con el dinero que me paguen quiero ayudar en mi casa, compararme un gusto y juntar para la inscripción de la escuela, agradezco la oportunidad que me dieron porque no en cualquier parte aceptan desde los 14 años”, expresó la menor.